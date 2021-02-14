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"Трусливые республиканцы": в Конгрессе продолжат расследование штурма Капитолия

14 февраля, 02:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Нэнси Пелоси жестко прошлась по республиканцам в Сенате

В Конгрессе Соединенных Штатов продолжат расследование причин ситуации со штурмом Капитолия, несмотря на то, что Сенат не поддержал вынесение импичмента экс-президенту Дональду Трампу, чтобы избежать подобных событий в будущем.

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Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после голосования в Сенате, передает Reuters.

"Мы будем двигаться дальше, чтобы добиться того, что это никогда не повторится. Мы расследуем и дадим оценку, что стало причиной этого", – заявила она.

Пелоси назвала сенаторов, высказавшихся против импичмента их однопартийцу "трусливой группой республиканцев", которые пошли на поводу у избирателей, до сих пор поддерживающих Трампа, позабыв о своей обязанности защищать Конституцию.

Она также обвинила главу республиканцев в Сенате Митча Макконнелла в том, что он не позволил представить Сенату обвинение в импичменте, пока Трамп еще был президентом США.

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Спикер добавила, что Соединенным Штатам необходима сильная Республиканская партия – именно с такими оппонентами она хотела бы работать.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после того, как Сенат проголосовал за его оправдание во втором процессе по делу об импичменте, обвинил демократов в политическом преследовании и назвал попытку импичмента "охотой на ведьм".

Экс-президента обвиняли по статье – "подстрекательство к мятежу" из-за вменяемых ему призывов к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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