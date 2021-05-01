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В США полностью вакцинировались против COVID-19 100 млн человек

1 мая, 03:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По меньшей мере одну дозу вакцины получили уже 55% американцев, всего ввели 240 млн прививок

В США полностью вакцинировались от коронавируса и получили по две дозы прививки уже более 100 млн человек – 38% взрослого населения страны.

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Об этом сообщает CNN.

По меньшей мере одну дозу вакцины получили уже 55% американцев. Всего в США сделано около 240 миллионов прививок.

Несмотря на такие быстрые темпы вакцинации, почти все время с начала пандемии США занимают первую позицию в мире по количеству заболевших коронавирусом. Согласно последней статистике, в США инфицировались COVID-19 32,3 млн человек.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 575 тысяч заболевших.

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Как мы писали ранее, в Соединенных Штатах полностью вакцинированным разрешили не носить маски во время небольших собраний на открытом воздухе даже среди невакцинированных лиц.

Также сообщалось, что в США разрешили применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson среди людей в возрасте 18 лет и старше.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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