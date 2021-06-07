В США во время празднования выпускного погибли три человека

Стрельба в США, фото: Local
В ночь на воскресенье во Флориде (США) во время празднования выпускного три человека погибли, еще шестеро ранены.
Об этом говорится в сюжете "Сегодня".
К ресторану, в котором праздновали выпускной, подъехали два автомобиля. Из одного из них открыли огонь по людям, выходящим из заведения: застрелили женщину. Эта машина скрылась с места происшествия. Другая в это время врезалась в здание.
Внутри нашли тела двух мужчин и огнестрельное оружие. Сейчас полиция устанавливает, были ли они причастны к стрельбе. Раненых госпитализировали, они в стабильном состоянии. Поиски подозреваемых продолжаются.
"Мы в очередной раз видим, насколько масштабная проблема насилия и владения оружием. Каждые выходные происходит то же самое. Давно уже следует прекратить насилие, а это возможно только совместными усилиями", – рассказал шериф полиции Майами Альфредо Фредди Рамирес.
Накануне в Соединенных Штатах в Хайалиа (штат Флорида) возле ночного клуба произошла стрельба – в результате погибли два человека, более 20 получили ранения.
Ранее в Соединенных Штатах произошла стрельба, погибли пять человек, двое из которых – работники правоохранительных органов.
Также сообщалось, что в США в городе Брайан произошла стрельба. В результате инцидента травмы получили шесть человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.