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В США во время празднования выпускного погибли три человека

7 июня, 12:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

К ресторану, в котором праздновали выпускной, подъехали два автомобиля, из одного начали стрелять

Стрельба в США, фото: Local

Стрельба в США, фото: Local

В ночь на воскресенье во Флориде (США) во время празднования выпускного три человека погибли, еще шестеро ранены.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

К ресторану, в котором праздновали выпускной, подъехали два автомобиля. Из одного из них открыли огонь по людям, выходящим из заведения: застрелили женщину. Эта машина скрылась с места происшествия. Другая в это время врезалась в здание.

Внутри нашли тела двух мужчин и огнестрельное оружие. Сейчас полиция устанавливает, были ли они причастны к стрельбе. Раненых госпитализировали, они в стабильном состоянии. Поиски подозреваемых продолжаются.

"Мы в очередной раз видим, насколько масштабная проблема насилия и владения оружием. Каждые выходные происходит то же самое. Давно уже следует прекратить насилие, а это возможно только совместными усилиями", – рассказал шериф полиции Майами Альфредо Фредди Рамирес.

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Накануне в Соединенных Штатах в Хайалиа (штат Флорида) возле ночного клуба произошла стрельба – в результате погибли два человека, более 20 получили ранения.

Ранее в Соединенных Штатах произошла стрельба, погибли пять человек, двое из которых – работники правоохранительных органов.

Также сообщалось, что в США в городе Брайан произошла стрельба. В результате инцидента травмы получили шесть человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

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