Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Взрыв был контролируемым – в компании Firefly Aerospace рассказали, почему прервали полет ракеты Alpha

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
3 сентября, 14:16
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Полет космического аппарата длился всего 2,5 минуты
В компании Firefly Aerospace считают, что запуск ракеты Alpha был успешным. Фото: коллаж "Сегодня"
В компании Firefly Aerospace считают, что запуск ракеты Alpha был успешным. Фото: коллаж "Сегодня"

Полет ракеты Alpha был прерван согласно протоколам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба американской компании – разработчика ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, 3 сентября.

Реклама

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета", – рассказали в компании.

При этом в Firefly Aerospace добавили, что сам запуск ракеты Alpha можно называть успешным.

"Ракета Firefly Alpha не взорвалась самопроизвольно, ее полет был прерван из центра управления Space Launch Delta 30 из-за аномалии, согласно протоколам безопасности полетов", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, взлет ракеты Alpha состоялся в 04:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем с базы Космических войск США Ванденберг (штат Калифорния), но через пару минут после старта ракета взорвалась. Полет длился всего 2,5 минуты. Стоимость запуска составляла около 15 миллионов долларов.

Реклама

Сайт "Сегодня" также информировал, кто такой Максим Поляков и чем полезна разработка украинско-американской ракеты.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять