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Я тогда ответил честно: Байдена рассмешил повторный вопрос о Путине-убийце (видео)

15 июня 2021 0:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Соединенных Штатов считает, что его заявление о главе Кремля никак не повлияет на предстоящую 16 июня встречу

Байден рассмеялся на вопрос о Путине / коллаж "Сегодня"

Байден рассмеялся на вопрос о Путине / коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что был честен, когда назвал президента России Владимира Путина убийцей в интервью ABC News в марте.

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Об этом он заявил, рассмеявшись, отвечая на вопрос журналистки на саммите НАТО.

"Я считаю, что в прошлом он признавал, что есть какие-то вещи, которые он совершил, есть те, какие не совершил... Но я, когда выступал, я ответил на вопрос честно", – отметил американский лидер.

Байден добавил, что, по его мнению, это не имеет большого значения в смысле той встречи, которая им предстоит с Путиным 16 июня в Швейцарии.

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Напомним, в марте в интервью ABC News Джо Байден сказал, что Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" его кандидатуры на выборах в США, а когда журналист спросил, думает ли он, что Путин убийца, ответил: "Да".

В Швейцарии 16 июня состоится саммит президентов США и России – одно из важнейших мероприятий международной политической повестки.

Высокопоставленные источники в США утверждают, что Байден планирует жесткие переговоры с президентом России в Женеве – большая часть подготовки президента США ко встрече в Швейцарии проходила во время ежедневных брифингов по разведке.

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