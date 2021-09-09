Аэропорт Кабула начнет принимать международные рейсы

В Афганистане кабульский аэропорт возобновит прием и отправку международных рейсов. Рейсы возобновятся в течение трех дней.
Об этом сообщает администрации аэропорта.
"Совместная техническая комиссия, состоящая из афганских, турецких и катарских специалистов, заверила департамент гражданской авиации, что в течение трех ближайших дней кабульский аэропорт будет готов к международным рейсам", – говорится в сообщении администрации аэропорта.
Теракт в аэропорту Кабула
26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан, и американские военные.
Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).
Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.
Как спецназовцы спасали украинцев из кабульского ада
Украинские спецназовцы, рискуя собственной жизнью, провели через кабульский ад к спасительному самолету обреченных на гибель афганских переводчиков.
Страшнее всего – было неизвестно, что ждало украинцев в аэропорту Кабула. Афганистан – страна, покрытая горами. Гарантий, что по тебе не начнут стрелять талибы, – никаких.
"Стреляли с разных направлений. Неизвестно было, стреляли они по самому самолету или возле. Поэтому заложили бронежилетами правые, левые стекла, ну и центральные", – рассказал корреспонденту член экипажа.
Задействованный в спецоперации самолет – один из немногих военных самолетов, у которого есть персональное имя: его назвали в честь Александра Белого, командира Ил-76, который сбили в 2014 году в Луганске. Благодаря ему удалось спасти более шестисот жизней.
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Напомним Зеленский рассказал о спецоперации в Кабуле. Украинской разведке аплодирует весь мир.
- Также напомним, что последний американский военный покинул Афганистан после 20 лет войны – фото.