Аеропорт Кабула почне приймати міжнародні рейси

Технічна комісія запевнила департамент цивільної авіації, що Кабульський аеропорт буде готовий до міжнародних рейсів

Протягом трьох найближчих днів кабульський аэропорт буде готовий до міжнародних рейсів. Колаж: "Сьогодні"

В Афганістані Кабульський аеропорт відновить приймання і відправлення міжнародних рейсів. Рейси відновляться протягом трьох днів.

Про це повідомляє адміністрація аеропорту.

"Технічна комісія, що складається з афганських, турецьких і катарських фахівців, запевнила управління цивільної авіації в тому, що протягом трьох найближчих днів Кабульський аеропорт буде готовий до міжнародних рейсів", – йдеться в повідомленні адміністрації аеропорту.

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Теракт в аеропорту Кабула

26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. Через це загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.

Вибух вчинив терорист-смертник. Ще одна людина відкрила безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).

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Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані й заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли буде зручно.

Як спецпризначенці рятували українців з кабульського пекла

Українські спецпризначенці, ризикуючи власним життям, провели через кабульське пекло до рятівного літака приречених на загибель афганських перекладачів.

Найстрашніше була невідомість: що чекає українців в аеропорту Кабула. Афганістан – країна, вкрита горами. Гарантій, що по тобі не почнуть стріляти таліби, – жодних.

"Стріляли з різних напрямків. Невідомо було, чи стріляли вони по самому літаку, чи поряд. Тому обклали так бронежилетами праві, ліві скла, ну і центральні", – розповів кореспонденту член екіпажу.

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Літак, який використали в спецоперації, – один з небагатьох військових літаків, який має персональне ім’я: його назвали на честь Олександра Бєлого, командира Іл-76, якого збили 2014 року в Луганську. Завдяки йому вдалося врятувати понад шістсот життів.

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