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Аеропорт Кабула почне приймати міжнародні рейси

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
9 вересня, 13:46
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Технічна комісія запевнила департамент цивільної авіації, що Кабульський аеропорт буде готовий до міжнародних рейсів
Протягом трьох найближчих днів кабульський аэропорт буде готовий до міжнародних рейсів. Колаж: "Сьогодні"
Протягом трьох найближчих днів кабульський аэропорт буде готовий до міжнародних рейсів. Колаж: "Сьогодні"

В Афганістані Кабульський аеропорт відновить приймання і відправлення міжнародних рейсів. Рейси відновляться протягом трьох днів.

Про це повідомляє адміністрація аеропорту.

"Технічна комісія, що складається з афганських, турецьких і катарських фахівців, запевнила управління цивільної авіації в тому, що протягом трьох найближчих днів Кабульський аеропорт буде готовий до міжнародних рейсів", – йдеться в повідомленні адміністрації аеропорту.

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Теракт в аеропорту Кабула

26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. Через це загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.

Вибух вчинив терорист-смертник. Ще одна людина відкрила безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).

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Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані й заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли буде зручно.

Як спецпризначенці рятували українців з кабульського пекла

Українські спецпризначенці, ризикуючи власним життям, провели через кабульське пекло до рятівного літака приречених на загибель афганських перекладачів.

Найстрашніше була невідомість: що чекає українців в аеропорту Кабула. Афганістан – країна, вкрита горами. Гарантій, що по тобі не почнуть стріляти таліби, – жодних.

"Стріляли з різних напрямків. Невідомо було, чи стріляли вони по самому літаку, чи поряд. Тому обклали так бронежилетами праві, ліві скла, ну і центральні", – розповів кореспонденту член екіпажу.

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Літак, який використали в спецоперації, – один з небагатьох військових літаків, який має персональне ім’я: його назвали на честь Олександра Бєлого, командира Іл-76, якого збили 2014 року в Луганську. Завдяки йому вдалося врятувати понад шістсот життів.

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