Фото дня: останній американський військовий покинув Афганістан після 20 років війни

Міністерство оборони США показало останнього американського військовослужбовця, який покинув столицю Афганістану. Відповідне фото опубліковано на сторінці відомства в Twitter.
У повідомленні Пентагону відзначається, що на фото з аеропорту Кабулу – командувач 18 повітряно-десантним корпусом, генерал-лейтенант Кріс Донахью. Він піднімається на борт літака C-17A Globemaster III ВВС США за кілька хвилин до настання 31 серпня і завершує місію Сполучених Штатів Америки в Афганістані.
Кріс Донахью офіційно увійде в історію, як останній американський військовослужбовець, який залишив Афганістан після 20 років війни.
У ніч на вівторок, 31 серпня, Пентагон повідомив про закінчення 20-річної місії США в Афганістані і про завершення виведення американських військ з країни. Зараз аеропорт в Кабулі повністю контролюється рухом "Талібан".
Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що українські спецназівці провели безстрашну операцію з порятунку афганців з Кабулу.
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- Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни.
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- Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
- 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. Бойовики відкривали по людям вогонь.