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Фото дня: останній американський військовий покинув Афганістан після 20 років війни

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
31 серпня, 10:17
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Генерал-лейтенант Кріс Донахью офіційно увійде в історію

Міністерство оборони США показало останнього американського військовослужбовця, який покинув столицю Афганістану. Відповідне фото опубліковано на сторінці відомства в Twitter.

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У повідомленні Пентагону відзначається, що на фото з аеропорту Кабулу – командувач 18 повітряно-десантним корпусом, генерал-лейтенант Кріс Донахью. Він піднімається на борт літака C-17A Globemaster III ВВС США за кілька хвилин до настання 31 серпня і завершує місію Сполучених Штатів Америки в Афганістані.

Кріс Донахью офіційно увійде в історію, як останній американський військовослужбовець, який залишив Афганістан після 20 років війни.

Генерал-лейтенант Кріс Донахью – останній військовий США, який покинув Афганістан. Фото: twitter.com/DeptofDefense
Генерал-лейтенант Кріс Донахью – останній військовий США, який покинув Афганістан. Фото: twitter.com/DeptofDefense

У ніч на вівторок, 31 серпня, Пентагон повідомив про закінчення 20-річної місії США в Афганістані і про завершення виведення американських військ з країни. Зараз аеропорт в Кабулі повністю контролюється рухом "Талібан".

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Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що українські спецназівці провели безстрашну операцію з порятунку афганців з Кабулу.

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