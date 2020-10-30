Армения показала плененного в Карабахе "сирийского наемника": видео

Военные схватили сирийца, когда его раненого бросили сослуживцы

Армянские военные захватили в Нагорном Карабахе мужчину, который может быть сирийским наемником, об отправке которых сообщалось ранее.

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Об этом в своем Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, пленника зовут Мехред Мухаммад Алшхер, он прибыл из сирийского города Хама.

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"Вместе с 250 другими террористами через Турцию он 19 октября оказался на передовой со стороны Азербайджана. Им обещали 2 тысячи долларов, но денег они не получили", – пишет Степанян, добавив, что сирийца удалось схватить, когда его раненного бросили сослуживцы.

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Также спикер утверждает, что обучение в лагерях сирийским наемникам проводят турецкие инструкторы. Азербайджанские военные посылают их вперед, а сами идут второй-третьей линией.

Напомним, что ранее СМИ удалось пообщаться с сирийскими боевиками, которые подтвердили, что Турция завербовала их и отправила в Азербайджан участвовать в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.

В свою очередь, в Баку утверждают, что на стороне Еревана воюют наемники-курды.

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