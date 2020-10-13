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Белорусы бунтуют с самого утра: в Минске перекрыты дороги (видео)

13 октября, 12:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Жители Беларуси продолжают протестовать против 26-летнего правления Лукашенко

В ответ на задержание протестующих против президента Александра Лукашенко минувшей ночью жители Беларуси снова начали блокировать дорожное движение.

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В частности, как сообщает TUT.by, утром 13 октября был заблокирован проезд на проспекте Независимости в районе метро "Восток" в центре Минска.

Читайте также: Протесты в Беларуси одним абзацем. Газ и гранаты против пенсионеров

Видео: tut.by

Также, Telegram-канал NEXTA опубликовал видео, на котором водитель автобуса в Минске в знак солидарности с протестующими выставил в окно бело-красно-белый флаг – один из символов антиправительственных протестов в Беларуси.

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Напомним, накануне в Беларуси прошли "марши пенсионеров" – люди старшего поколения, преимущественно женщины прошли колоннами в Минске, Бресте, Гродно и Жодино. Силовики попытались разогнать их при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат.

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Тогда на улицы вышла молодежь и стала блокировать дороги и жечь покрышки. В результате около 60 протестующих были задержаны.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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