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Протесты в Беларуси одним абзацем. Газ и гранаты против пенсионеров

12 октября, 22:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вечером в Минске жгли покрышки и блокировали дороги

В Беларуси в понедельник, несмотря на рабочий день, продолжились акции протеста против президента Александра Лукашенко, на которых силовики с особой жестокостью разгоняют протестующих.

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Что происходило 12 октября:

В понедельник в Минске прошел так называемый Марш пенсионеров, много пожилых людей вышли на улицы, протестуя против Александра Лукашенко и насилия силовиков, причем участников акции было намного больше, чем на прошлой неделе. Акции пенсионеров прошли также в Бресте, Гродно и Жодино. Омоновцы пытались разогнать протестующих пенсионеров с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат, которые бросали в толпу, есть пострадавшие и задержанные. В то же время первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич назвал акции протеста "крайне радикальными" и пригрозил белорусам применением боевого оружия. В Центральном районе Минска молодые люди выстроились в цепи солидарности с пенсионерами. Протесты в виде цепей солидарности продолжились и вечером, ОМОН пытался их разгонять и задерживал людей. Вечером протестующие начали блокировать дороги и жечь покрышки. В минском районе Каменная горка силовики использовали светошумовые гранаты и начали разбирать баррикаду, возведенную на дороге.

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Напомним, страны Евросоюза введут санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко из-за фальсификаций на выборах 9 августа и насилия к протестующим.

Мы также сообщали, что в Беларуси выведение из строя водомета протестующими силовые органы приравняли к нападению на сотрудника правоохранительных органов, что может грозить задержанным лишением свободы на шесть лет.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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