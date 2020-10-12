В Беларуси выведение из строя водомета приравняли к насилию над силовиками

Задержанным грозит до шести лет

В Беларуси выведение из строя водомета протестующими силовые органы считают равнозначным нападению на сотрудника правоохранительных органов, что может грозить задержанным лишением свободы на шесть лет.

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Об этом заявил прокурор Минска Олег Лаврухин на белорусском канале СТВ.

"Действия, которые были произведены (разукомплектование водомета. – Ред.) квалифицируются как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей", – заявил прокурор.

По его словам, против задержанных за выведение из строя водомета возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), "поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник, который выполнял свои обязанности".

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Лаврухин уточнил, что максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет шесть лет лишения свободы.

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Напомним, ранее минская милиция задержала двух протестующих за выведение из строя водометов силовиков: 27-летний житель Столинского района якобы разукомплектовал водомет, вырвав гидронасосы, а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями.

Мы также сообщали, что во время протестов в Минске один из водометов сломался и начал выпускать воду вверх, поливая самих омоновцев.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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