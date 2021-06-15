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COVIran Barekat. Еще одна страна заявила о выпуске вакцины от коронавируса

15 июня 2021 3:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Иране заявили, что работают еще над одной вакциной в сотрудничестве с Кубой, она должна появится на следующей неделе

В Иране создали собственную вакцину от COVID / коллаж "Сегодня"

В Иране создали собственную вакцину от COVID / коллаж "Сегодня"

В Иране одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса, разработанной местной фармацевтической компанией, под названием COVIran Barekat.

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Об этом со ссылкой на Государственное телевидение Ирана сообщило AP.

Вакцину на основе деактивированного вируса создала иранская фармацевтическая компания Shifafarmed, и первое исследование ее безопасности и эффективности началось в конце декабря 2020 года.

"Вчера было выдано разрешение на использование иранской вакцины COVIran Barekat", – заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

Решение о разработке собственной вакцины было принять после того, как страна столкнулась с проблемами, связанными с импортом достаточного количества вакцин.

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Кроме того, в Иране заявили, что работают еще над одной вакциной в сотрудничестве с Кубой, – она якобы должна появится уже на следующей неделе.

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Отмечается, что в Иране решили заняться собственными вакцинами в частности из опасений, что жесткие американские санкции будут препятствовать массовой вакцинации в стране. И хотя Иран не отказывается от получения вакцин по программе международной инициативы COVAX, общего количества доз, которые он может получить, хватит для вакцинации только половины населения.

Напомним, в марте в Бразилии заявили, что начали испытание собственной вакцины от коронавируса ButanVac.

Мы также сообщали, что Министерство здравоохранении Японии заявило, что у семи граждан, получивших прививку от коронавируса Pfizer, возникло воспаление сердечной мышцы.

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О чем говорили в Украине и мире 14 июня, смотрите в выпуске новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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