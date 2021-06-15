COVIran Barekat. Ще одна країна заявила про випуск вакцини від коронавірусу

В Ірані заявили, що працюють ще над однією вакциною у співпраці з Кубою, вона повинна з'явиться наступного тижня

У Ірані сстворили власну вакцину від COVID / колаж "Сьогодні"

В Ірані схвалили екстрене використання вакцини проти коронавірусу, розробленої місцевою фармацевтичною компанією, під назвою COVIran Barekat.

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Про це з посиланням на Державне телебачення Ірану повідомило AP.

Вакцину на основі деактивовано вірусу створила іранська фармацевтична компанія Shifafarmed, і перші дослідження її безпеки та ефективності почалися наприкінці грудня 2020 року.

"Вчора було видано дозвіл на використання іранської вакцини COVIran Barekat", – заявив міністр охорони здоров'я Ірану Саїд Намак.

Рішення про розробку власної вакцини ухвалили після того, як країна зіткнулася з проблемами, пов'язаними з імпортом достатньої кількості вакцин.

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Крім того, в Ірані заявили, що працюють ще над однією вакциною у співпраці з Кубою, – вона нібито повинна з'явиться вже наступного тижня.

Зазначається, що в Ірані вирішили зайнятися власними вакцинами зокрема з побоювань, що жорсткі американські санкції перешкоджатимуть масовій вакцинації у країні. І хоча Іран не відмовляється від отримання вакцин за програмою міжнародної ініціативи COVAX, загальної кількості доз, які він може отримати, вистачить для вакцинації тільки половини населення.

Нагадаємо, в березні у Бразилії заявили, що почали випробування власної вакцини від коронавірусу ButanVac.

Ми також повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що у семи громадян, які отримали щеплення від коронавіруса Pfizer, виникло запалення серцевого м'яза.

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