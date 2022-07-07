Еще одна страна решила отгородиться от Путина забором

Российский диктатор может напасть на любое государство

Финляндия построит прочный забор на границе с путинской Россией/Фото: Contributor/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Из-за напряженной ситуации с Россией парламент Финляндии решил построить на границе с этой страной прочный забор. Война в Украине способствовала остроте вопроса.

Об этом сообщает The Guardian.

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Парламентарии внесли поправки в закон о пограничной службе, добавив туда норму о строительстве более крепкого забора на 1300-километровой восточной границе с Россией. Старшая советница министерства внутренних дел Энн Иханус объясняет, что целью закона является повышение оперативной способности пограничной службы реагировать на гибридные угрозы.

"Война в Украине способствовала остроте вопроса", — сказала Иханус.

На сегодняшний день границы Финляндии защищены в основном легкими деревянными заборами, предназначенными для того, чтобы не дать скоту ходить через них.

"То, что мы сейчас стремимся построить, — это крепкий забор с настоящим барьерным эффектом. По всей вероятности, забор не будет охватывать всю восточную границу, а будет нацелен на места, которые считаются самыми важными", — сказала директор юридического отдела пограничной службы Финляндии Санна Пало.

Не только Финляндия

Польша закончила строительство 5-метрового забора на границе с Беларусью после почти полугода работ – 25 января началось возведение барьера на границе.

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"Работа над ним (забором – ред.) подходит к концу. 5 месяцев интенсивных работ, шеф-надзор и пусконаладка проводились инспекторами строительства – офицерами и сотрудниками Пограничной службы. 186,25 км, 49 тыс. тонн стали. Это будет безопаснее", – сообщила Польская пограничная служба в Twitter.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что РФ отводит военную технику от границы с Финляндией. Также мы писали, что Финляндия и Швеция сделали очередной шаг для вступления в НАТО.