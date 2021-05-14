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Израиль начал наземную операцию в секторе Газа – СМИ

14 мая, 02:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сведения поступают противоречивые, но, судя по всему, наземная операция израильской армии все-таки началась

/ Фото: Reuters

Израильская армия начала наземную операцию против сектора Газа, по неподтвержденным данным, израильские войска уже вошли в город.

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Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя ЦАХАЛ, который вначале предоставил сооветствующую информацию, а потом заявил, что " не может ее подтвердить.

Как пишет турецкое агентство, официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикуст вначале рассказал ему, что израильские войска начали входить в сектор Газа, но он не может предоставить более подробную информацию об операции.

Позже Конрикуст заявил, что "мы не можем подтвердить, вошли солдаты или нет", но предыдущее свое заявление полностью не опроверг.

Тем временем в Twitter израильской армии появилось сообщение, что воздушные и наземные войска ЦАХАЛа в настоящее время атакуют сектор Газа.

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Также известно, что несколько часов назад Израиль вызвал по меньшей мере 7000 военных-резервистов и отменил все отпуска для военных в боевых частях.

Напомним, 13 мая вдобавок к обстрелам из сектора Газа, в сторону Израиля открыли огонь с противоположной части страны – из Ливана.

Более подробно о ситуации читайте в материале Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности.

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Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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