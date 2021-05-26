Українська
$ 27,46
33,66
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Крик поддержки. В Варшаве белорусская активистка устроила акцию из-за задержания Протасевича (видео)

26 мая, 12:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Девушка объяснила, что голосов белорусов в самой стране не слышно, так как люди боятся

Активистка Яна Шостак в Варшаве устроила акция поддержки

Активистка Яна Шостак в Варшаве устроила акция поддержки

Белорусская активистка Яна Шостак устроила акцию у посольства страны в Варшаве в поддержку захваченного в Минске Романа Протасевича.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

Девушка минуту кричала в микрофоны журналистов. Объяснила – голосов белорусов в самой стране не слышно, ведь люди боятся. Поэтому те, кто сейчас за границей, должны сами поднимать шум.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

В тренде
Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)
Протасевича задержали 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

Читайте в нашем материале, чего добился Лукашенко задержанием Протасевича.

Реклама

Также напомним, провластные СМИ опубликовали видео, на котором девушка Романа София Сапега признается в причастности к Telegram-каналу, где публиковались личные данные силовиков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходит
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходитДругие страны
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"Другие страны
Совбез ООН экстреннно собирается из-за Беларуси: все подробности ареста Протасевича (обновляется)
Совбез ООН экстреннно собирается из-за Беларуси: все подробности ареста Протасевича (обновляется)Другие страны
"Его просто убьют там". Мы узнали у матери Протасевича, что ждет ее сынаДругие страны
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировали
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировалиДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять