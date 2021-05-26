Крик поддержки. В Варшаве белорусская активистка устроила акцию из-за задержания Протасевича (видео)

Девушка объяснила, что голосов белорусов в самой стране не слышно, так как люди боятся

Активистка Яна Шостак в Варшаве устроила акция поддержки

Белорусская активистка Яна Шостак устроила акцию у посольства страны в Варшаве в поддержку захваченного в Минске Романа Протасевича.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Девушка минуту кричала в микрофоны журналистов. Объяснила – голосов белорусов в самой стране не слышно, ведь люди боятся. Поэтому те, кто сейчас за границей, должны сами поднимать шум.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

Читайте в нашем материале, чего добился Лукашенко задержанием Протасевича.

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Также напомним, провластные СМИ опубликовали видео, на котором девушка Романа София Сапега признается в причастности к Telegram-каналу, где публиковались личные данные силовиков.