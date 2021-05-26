Крик поддержки. В Варшаве белорусская активистка устроила акцию из-за задержания Протасевича (видео)

Активистка Яна Шостак в Варшаве устроила акция поддержки
Белорусская активистка Яна Шостак устроила акцию у посольства страны в Варшаве в поддержку захваченного в Минске Романа Протасевича.
Об этом сообщает "Сегодня".
Девушка минуту кричала в микрофоны журналистов. Объяснила – голосов белорусов в самой стране не слышно, ведь люди боятся. Поэтому те, кто сейчас за границей, должны сами поднимать шум.
Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.
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Также напомним, провластные СМИ опубликовали видео, на котором девушка Романа София Сапега признается в причастности к Telegram-каналу, где публиковались личные данные силовиков.