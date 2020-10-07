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Лица войны. Как десять дней конфликта изменили Нагорный Карабах (фоторепортаж)

7 октября, 16:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пока нет надежды, что боевые действия прекратятся

Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах продолжается уже десять дней. И пока противоборствующие стороны не готовы остановить боевые действия, сообщает "Сегодня".

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Журналисты Getty Images побывали в охваченном войной регионе и показали, что сейчас происходит в одной из самых горячих точек мира.

Нагорный Карабах

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов сесть за стол переговоров, когда закончится фаза военного противостояния.

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Однако в Минобороны Армении заявляют, что азербайджанские военные начали масштабное наступление.

Нагорный Карабах

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Союзники Еревана и Баку уже отреагировали на происходящее.

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Нагорный Карабах

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Турция неоднократно заявила, что готова поддержать Азербайджан, а Россия обещает в случае необходимости помочь союзнику по ОДКБ – Армении.

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Нагорный Карабах

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

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Иран, в свою очередь, предупредил обе конфликтующие стороны о последствиях, если во время боев за Нагорный Карабах снаряды будут залетать на иранскую территорию.

Нагорный Карабах

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

По оценкам ООН, в Нагорном Карабахе за все время военных действий погибли не менее 40 мирных жителей Армении и Азербайджана.

Нагорный Карабах

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Более детально о ситуации читайте в материале Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн).

Нагорный Карабах

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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фото Азербайджан Армения нагорный карабах

Источник: Сегодня

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