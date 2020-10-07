Лица войны. Как десять дней конфликта изменили Нагорный Карабах (фоторепортаж)

Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах продолжается уже десять дней. И пока противоборствующие стороны не готовы остановить боевые действия, сообщает "Сегодня".
Журналисты Getty Images побывали в охваченном войной регионе и показали, что сейчас происходит в одной из самых горячих точек мира.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов сесть за стол переговоров, когда закончится фаза военного противостояния.
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Однако в Минобороны Армении заявляют, что азербайджанские военные начали масштабное наступление.
Союзники Еревана и Баку уже отреагировали на происходящее.
Турция неоднократно заявила, что готова поддержать Азербайджан, а Россия обещает в случае необходимости помочь союзнику по ОДКБ – Армении.
Иран, в свою очередь, предупредил обе конфликтующие стороны о последствиях, если во время боев за Нагорный Карабах снаряды будут залетать на иранскую территорию.
По оценкам ООН, в Нагорном Карабахе за все время военных действий погибли не менее 40 мирных жителей Армении и Азербайджана.
Более детально о ситуации читайте в материале Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн).
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