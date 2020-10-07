Лица войны. Как десять дней конфликта изменили Нагорный Карабах (фоторепортаж)

Пока нет надежды, что боевые действия прекратятся

Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах продолжается уже десять дней. И пока противоборствующие стороны не готовы остановить боевые действия, сообщает "Сегодня".

Реклама

Журналисты Getty Images побывали в охваченном войной регионе и показали, что сейчас происходит в одной из самых горячих точек мира.

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов сесть за стол переговоров, когда закончится фаза военного противостояния.

Реклама

Читайте также: Битва пропаганды: кто выйдет победителем и что выиграет Нагорный Карабах

Однако в Минобороны Армении заявляют, что азербайджанские военные начали масштабное наступление.

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Союзники Еревана и Баку уже отреагировали на происходящее.

Реклама

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Турция неоднократно заявила, что готова поддержать Азербайджан, а Россия обещает в случае необходимости помочь союзнику по ОДКБ – Армении.

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Реклама

Иран, в свою очередь, предупредил обе конфликтующие стороны о последствиях, если во время боев за Нагорный Карабах снаряды будут залетать на иранскую территорию.

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

По оценкам ООН, в Нагорном Карабахе за все время военных действий погибли не менее 40 мирных жителей Армении и Азербайджана.

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Более детально о ситуации читайте в материале Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн).

Нагорный Карабах / Фото: Getty Images

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама