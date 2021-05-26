Лукашенко против NEXTA: как созданный школьниками Telegram-канал стал главным "врагом" Беларуси

Сайт "Сегодня" выяснил почему не признанный президент Беларуси ненавидит Романа Протасевича

Telegram-канал стал главным врагом Лукашенко

В среду, 26 мая, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что самый популярный в стране Telegram-канал NEXTA сегодня работает не только против его режима, но и против российских властей.

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"Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже во всю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов", - заявил Лукашенко, комментируя задержание Романа Протасевича в аэропорту Минска.

Мы решили узнать историю канала и почему он так разозлил Александра Лукашенко.

История создания NEXTA

В 2015 году недавние школьники Степан Путила и Роман Протасевич создали YouTube-блог NEXTA. Изначально это был музыкальный проект.

Со временем видео-блог перерос в Telegram-каналом с миллионной аудиторией.

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"Сначала проект развивался и зарождался из блога и плавно переходил к СМИ – современного, децентрализованного, которое использует несколько площадок, но не сайт", - рассказал Роман Протасевич BBC News.

По словам создателей, в названии Nexta использована игра слов: поколение next (с англ. — "следующий") и белорусское слово нехта (некто), что намекает на анонимность. Степан Путило в 2019 году объяснил, что название означает "таинственный образ, кто-то из белорусов, кто думает так же, как и я".

Чем канал не понравился Лукашенко?

Степан Путила и Роман Протасевич изначально создавали NEXTA, как оппозиционный проект.

Первое опубликованное на YouTube- канале видео – песня "Выбора нет", которая была приурочена к очередным президентским выборам в Беларуси и призывала людей к их бойкоту ввиду возможных фальсификаций результатов

В феврале 2018 года против Степана Путило попытались завести уголовное дело по статье 368 УК РБ "Оскорбление президента" из-за слова "Лукашерлок", которое фигурировало в названии одного из видео на YouTube.

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В октябре 2019 года на YouTube-канале Nexta вышел документальный фильм "Лукашенко. Уголовные материалы". Спустя сутки он занял первое место в трендах белорусского YouTube.

Осенью 2019 года Путила и Протасевич начинают активно вести Telegram-канал Nexta-Live.

Nexta-Live стал ключевым локомотивом протестов в Беларуси, которые вспыхнули после фальсификации выборов в августе 2020 года. Канал оперативно публиковал видео и фото с протестов, а также фактически координировал действия митингующих: сообщал о передвижениях ОМОНа, информировал о новых акциях протеста и задержаниях.

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На тот момент пришелся рекордный рост популярности канала – с 300 тысяч подписчиков до 1,1 млн.

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Именно Nexta-Live призвал жителей Беларуси ко всеобщей забастовке с 12 часов дня 11 августа 2020 года:

"Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных"

20 октября 2020 суд в Беларуси признал канал Nexta-Live экстремистским. После этого решения канал сменил название на "NЕХТА Live".

Канал активно поддерживает протестующих

К тому времени, Степан Путила и Роман Протасевич уже покинули территорию Беларуси.

8 марта 2021 года на YouTube-канале Nexta появился документальный фильм "Лукашенко. Золотое дно" об имуществе и личной жизни президента Беларуси. За первые три дня видео набрало 4 млн просмотров. Этот фильм активно популяризировал канал NЕХТА Live.

Канал рассказал о тайнах Лукашенко

На сегодняшний день у NЕХТА Live 1 236 412 подписчиков, он продолжает освещать события в Беларуси и борется против режима непризнанного мировым сообществом "президента" Александра Лукашенко.

Канал продолжает помогать протестующим

Как известно, 23 мая в аэропорту Минска по требованию белорусских властей совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился Роман Протасевич. Он был задержан.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске