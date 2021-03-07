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"Людей убивают, как кур": что происходит в Мьянме во время протестов (фото)

7 марта, 15:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Силы безопасности убили более 50 человек, заявили в ООН

В Мьянме во втором по величине городе – Мандалае на протесты против военного переворота в стране вышли десятки тысяч человек. Для разгона полиция применила слезоточивый газ.

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Как пишет Reuters, протесты прошли во многих городах Мьянмы.

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Как разгоняли протестующих

В столице Мьянмы Янгоне для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Лашио в северной части Шанского региона полиция открыла огонь, а в городе Баган жители сообщали в соцсетях, что для разгона протестующих полиция использовала боевые патроны.

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Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Смерть во время протестов

В Янгоне, где было проведено по меньшей мере три акции протеста, солдаты избивали мужчин. В ООН заявили, что силы безопасности убили более 50 человек. Один из лидеров протеста в городе Давэй сказал: "Они убивают людей так же, как убивают птиц и кур. Что мы будем делать, если не восстанем против них? Мы должны восстать".

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

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Жители одного из городов заявили, что солдаты и полиция за ночь перебрались в несколько районов и открыли огонь.

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В то же время в полиции заявили, что силы безопасности разобрались с протестами в соответствии с законом.

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Задержания во время протестов

По данным группы поддержки Ассоциации помощи политическим заключенным, более 1700 человек были задержаны хунтой (военными, которые пришли к власти насильственным путем в результате переворота).

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"Задержанных били кулаками и ногами военными ботинками, избивали полицейскими дубинками, а затем затаскивали в полицейские машины", - говорится в заявлении. Силы безопасности также стреляли по домам, многие из были разрушены.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как на ситуацию в Мьянме реагируют в мире

Убийства вызвали гнев на Западе и были осуждены большинством демократических стран Азии. США и некоторые другие западные страны ввели ограниченные санкции против хунты. Однако Китай заявил, что другие страны не должны вмешиваться в ситуацию в Мьянме.

Тем временем Европейский Союз пригрозил принять меры из-за убийства мирных демонстрантов в Мьянме, а посол Мьянмы в ООН резко выступил против военного переворота в стране.

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Мьянма протесты ООН убийства демонстранты
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