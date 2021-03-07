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"Людей вбивають, як курей": що відбувається в М'янмі під час протестів (фото)

7 березня, 15:21

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сили безпеки вбили понад 50 осіб, заявили в ООН

У М'янмі в другому за величиною місті – Мандалаї на протести проти військового перевороту в країні вийшли десятки тисяч осіб. Для розгону поліція застосувала сльозогінний газ.

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Як пише Reuters, протести пройшли в багатьох містах М'янми.

Як розганяли протестувальників

У столиці М'янми Янгоні для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. У Лашіо в північній частині Шанського регіону поліція відкрила вогонь, а в місті Баган жителі повідомляли в соцмережах, що для розгону протестувальників поліція використовувала бойові патрони.

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Смерть під час протестів

В Янгоні, де було проведено щонайменше три акції протесту, солдати били чоловіків. В ООН заявили, що сили безпеки вбили понад 50 осіб. Один з лідерів протесту в місті Давей сказав: "Вони вбивають людей так само, як знищують птахів і курей. Що ми робитимемо, якщо не повстаньмо проти них? Ми повинні повстати".

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Жителі одного з міст заявили, що солдати і поліція за ніч перебралися в кілька районів і відкрили вогонь.

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Водночас в поліції заявили, що сили безпеки розібралися з протестами відповідно до закону.

Затримання під час протестів

За даними групи підтримки Асоціації допомоги політичним в'язням, понад 1700 осіб були затримані хунтою (військовими, які прийшли до влади насильницьким шляхом в результаті перевороту).

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"Затриманих били кулаками і ногами військовими черевиками, били поліцейськими кийками, а потім затягували в поліцейські машини", – йдеться в заяві. Сили безпеки також стріляли по домівках, багато з були зруйновані.

Як на ситуацію в М'янмі реагують в світі

Вбивства викликали гнів на Заході і були засуджені більшістю демократичних країн Азії. США і деякі інші західні країни ввели обмежені санкції проти хунти. Однак Китай заявив, що інші країни не повинні втручатися в ситуацію в М'янмі.

Тим часом Європейський Союз пригрозив вжити заходів через вбивства мирних демонстрантів в М'янмі, а посол М'янми в ООН різко виступив проти військового перевороту в країні.

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