Мародерство и освобождение заключенных: что сейчас происходит в Кыргызстане

Антиправительственные протестующие в Кыргызстане, которые ранее в этот день захватили мэрию Бишкека, назначили своего "мэра".

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Об этом 6 октября сообщил местный портал 24.kg.

Так, ранее в этот день градоначальник киргизской столицы Азиз Суракматов подал в отставку, а его место занял кандидат в депутаты парламента от оппозиционной партии "Республика" Жоошбек Коеналиев. Сам он называет себя "народным мэром".

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Также, кроме экс-президента Алмазбека Атамбаева, протестующие освободили из СИЗО в Бишкеке бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева и экс-главу аппарата президента Фарида Ниязова. Они проходили подозреваемыми по делам, связанным с Атамбаевым. Вышел на свободу и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов.

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Кроме того, стало известно о приостановке работы второго по величине золотоносного месторождения страны "Джеруй". Как пишут местные СМИ, на территорию предприятия прорвались порядка 500 местных жителей – они захватили месторождение, разграбили его склады и подожгли золотоизвлекающую фабрику.

Напомним, массовые протесты в Кыргызстане начались после после оглашения 5 октября предварительных результатов парламентских выборов. Более десяти оппозиционных партий отказались признать результаты голосования и заявили о "самых грязных в истории страны выборов".

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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