Месть Лукашенко. Беларусь отказалась от нового посла США

МИД также рекомендовал американской стороне до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске

Беларусь отозвала согласие по Джули Фишер. Коллаж "Сегодня"

Минск в ответ на санкции США отозвал свое согласие на назначение Джули Фишер американским послом в Беларуси, назвав действия Вашингтона недружественными.

Реклама

Об этом заявил спикер белорусского МИДа Анатолий Глаз.

По его словам, МИД сообщил США свои претензии и ответную реакция на введение санкций. Белорусские дипломаты назвали действия Америки наглыми и откровенно враждебными.

"Вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране. Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно. Но если понадобится, мы разъясним. На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии", – сказал Глаз.

Минск рекомендовал американской стороне до 1 сентября сократить численность своего посольства до пяти человек.

Реклама

"Учитывая утрату действующей американской администрацией доверия со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия. По итогам продолжающегося изучения мы оставляем за собой право принять дополнительные ответные меры", – подчеркнули в МИДе.

Что натворил Лукашенко в Беларуси

Лукашенко возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.

Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина.

Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа Великобритания обрушила санкции на Беларусь. Британский министр заявил, что Лондон не потерпит беспредела от Лукашенко после сфальсифицированных выборов. В ответ Лукашенко жестко ответил британцам.

Также санкции ввел и Европейский Союз. В Брюсселе заявили, что солидарны с Британией, США и Канадой по поддержке белорусского народа.