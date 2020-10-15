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Навальный назвал имена всех, кто оплатил его лечение в Германии

15 октября, 01:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оппозиционер также поблагодарил всех, кто предлагал ему помощь

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который был отравлен боевым веществом "Новичок", раскрыл имена людей, которые оплатили его лечение в клинике "Шарите" в Германии.

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Об этом он написал в Instagram.

"Финансы и источники доходов политика должны быть открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе... Расходы выглядят так: 1. самолёт, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы", – заявил политик.

По его словам, финальный счет за лечение от больницы составил 49 900 евро и его оплатили вскладчину три человека: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов.

В то же время оппозиционеру еще предстоит дальнейшее лечение и восстановление, расходы за которые также пообещал взять на себя Чичваркин.

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Он также поблагодарил всех, кто предлагал ему помощь, но не смог оказать из-за сложностей европейской банковской системы.

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Ранее в интервью российскому журналисту Юрию Дудю Алексей Навальный рассказал, что его транспортировку в германию на частном самолете, которая обошлась в 79 тысяч евро, оплатил предприниматель Борис Зимин.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Германия отравление лечение чичваркин Алексей Навальный
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