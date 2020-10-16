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Никакого диалога с Лукашенко. Оппозиция отказалась общаться с властями Беларуси

16 октября, 16:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мария Колесникова объяснила, почему переговоры с непризнанным президентом сейчас невозможны

Несмотря на то, что непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с политзаключенными в минском СИЗО, диалог власти с оппозицией невозможен.

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Об этом заявила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, о чем сообщили в Telegram-канале экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, которого Колесникова представляла после его ареста.

Через своего адвоката (сама Колесникова тоже находится в СИЗО по обвинению в призывах к захвату власти) женщина потребовала освободить всех политзаключенных, назвав прошедшую на прошлой неделе встречу демонстрацией слабости власти.

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"Никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключённые не отпущены и находятся в тюрьме", – передала Мария Колесникова.

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Оппозиционер также отметила, что власть не услышала требования народа.

Напомним, что 10 октября Александр Лукашенко встретился в СИЗО с задержанными оппозиционерами. Среди них были и два экс-кандидата в президенты – Виктор Бабарико и Сергей Тихановский (Мария Колесникова отказалась ехать). На следующий день двух арестованных - Юрия Воскресенского и Дмитрия Рабцевича – освободили из изолятора.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что реальный диалог об урегулировании ситуации в стране в такой обстановке вести нельзя, и назвала действия Лукашенко попыткой ослабить протестные настроения в Беларуси.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь Мария Колесникова
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