Норвегия пополнила арсенал ВСУ вооружением

Украинские военные уже прошли обучение по управлению самоходными артиллерийскими установками

Норвегия передала Украине гаубицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные партнеры продолжают помогать Украине с вооружением для отражения российской агрессии. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что они передали Украине 22 гаубицы М109 с оборудованием, запасными частями и боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

"Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия, чтобы противостоять атакам России. Украина запросила этот вид поддержки вооружений. Развитие войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо пожертвовать и более тяжелую технику, и системы вооружения", – заявил он.

Украинские военные уже прошли обучение по использованию САУ в Германии и начнут применят вооружение на фронте.

Кто помогает Украине вооружением