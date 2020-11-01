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Одним абзацем. Как прошел Марш против террора в Минске

1 ноября, 23:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Силовики применяли против протестующих оружие

В Беларуси почти три месяца не прекращаются протесты против фальсификаций на выборах президента в пользу Александра Лукашенко. На 1 ноября в Минске был назначен Марш против террора "Дзяды" ("Предки") – фактически традиционное ежегодное шествие в урочище Куропаты, где в 1937–1940 годах прошлого века массово расстреливали и хоронили репрессированных.

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Что происходило в воскресенье, 1 ноября.

В полдень в Минске пропал мобильный интернет и закрыли ворота в парк Челюскинцев. На станциях метро "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская" перестали останавливаться поезда. Около 14:00 люди начали собираться у часового завода "Луч" и на бульваре Толбухина, чтобы прошествовать к урочищу Куропаты почтить память расстреляной интеллигенции. Силовики на спецтехники преследовали протестующих по всему маршруту, в какой-то момент оттеснили на тротуар и начали задерживать. Очевидцы сообщили о применении светошумовых гранат, также в городе были слышны выстрелы. Когда участники марша пытались пройти к Куропатам по Логойскому тракту и улице Мирошниченко, силовики заблокировали дороги и стали оттеснять людей во дворы, где их задерживали. Задержания и применение спецсредств продолжились и в поле у Куропат, куда прорвалась часть колонны – демонстрантов преследовали даже на автомобилях. К месту захоронений репрессированных удалось прорваться только около тысячи протестующих. В Куропатах прошел небольшой митинг-реквием. В ГУВД Минска признали, что милиция использовала нелетальное оружие для предупредительных выстрелов в воздух. Очевидцы сообщают о пострадавших. Число задержанных в Минске и других городах Беларуси на акциях протеста 1 ноября достигло 200 человек.

Напомним, 31 октября в Беларуси на митинги против Александра Лукашенко вышли женщины и люди с инвалидностью.

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