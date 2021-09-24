Отрубать руки в целях безопасности: талибы в Афганистане вернут смертные казни на стадионе

Талибы будут "руководствоваться исламом, а законы будут соответствовать Корану"

Норуддин Тураби заявил о возвращении смертной казни. Коллаж: "Сегодня"

После захвата власти в Афганистане талибы планируют восстановить казни и придерживаться практики ампутации конечностей в качестве меры наказания за воровство.

Об этом сообщает Associated Press.

"Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана",– рассказал один из основателей движения "Талибан" муллу Нуруддин Тураби.

Реклама

Он добавил, что нынешнее правительство талибов пока не решило, казнить ли людей и приводить наказание в исполнение на публике или нет, но по его словам, отсечение конечностей имеет "сдерживающий эффект".

"Отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности",– сказал Тураби.

Он добавил, что талибы будут "руководствоваться исламом, а законы будут соответствовать Корану".

В Афганистане закрыли министерство по правам женщин

Ранее мы сообщали, что в Афганистане теперь нет министерства по делам женщин. Талибы приняли решение создать на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращения пороков.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul#Afghanistanpic.twitter.com/odVd4avdHx — Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021

Реклама

Такое ведомство уже работало ранее, в 1990-х годах, когда талибы руководили Афганистаном. Его основной задачей было введение строгих религиозных доктрин, касающихся исламского порядка. Также министерство выработало целый ряд ограничений, касающихся прежде всего женщин.

Они отвечали за работу "полиции нравов", которая следила за выполнением норм шариата. Все, кто нарушал правила: пороли, били, им ампутировали конечности, или приговаривали к публичным казням.