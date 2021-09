Отрубать руки в целях безопасности: талибы в Афганистане вернут смертные казни на стадионе

После захвата власти в Афганистане талибы планируют восстановить казни и придерживаться практики ампутации конечностей в качестве меры наказания за воровство.

Об этом сообщает Associated Press.

Он добавил, что нынешнее правительство талибов пока не решило, казнить ли людей и приводить наказание в исполнение на публике или нет, но по его словам, отсечение конечностей имеет "сдерживающий эффект".

Он добавил, что талибы будут "руководствоваться исламом, а законы будут соответствовать Корану".

Ранее мы сообщали, что в Афганистане теперь нет министерства по делам женщин. Талибы приняли решение создать на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращения пороков.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul#Afghanistanpic.twitter.com/odVd4avdHx