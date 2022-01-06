Перестрелки на улицах и десятки погибших: последние новости из АТО в Казахстане

Полиция Алматы заявила, что в городе были убиты десятки протестующих, которые штурмовали административные здания.
Об этом сообщает ТАСС.
"РИА Новости" также со ссылкой на полицию уточняет, что "десятки нападавших были ликвидированы" в ночь на 6 января, когда они пытались захватить здание полиции в Алматы.
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Утром 6 января ТАСС и Sputnik Казахстан сообщили, что в центре Алматы сотни военных оцепили площадь Республики, где находились протестующие. Произошла перестрелка, после чего военные сняли оцепление.
Отметим, МВД Казахстана 5 января сообщило, что в столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников правоохранительных органов и еще 317 были ранены.
Россия готовится отправлять военных в Казахстан
По данным "Базы", авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом привели в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт. Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая сейчас находится в городе Каменск-Шахтинский.
Кроме того, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ приняла решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Миротворцы будут направлены на ограниченный период времени.
Перестрелки на улицах
В Алмате слышны автоматные очереди, жители в социальных сетях и мессенджерах сообщают о перестрелке с применением автоматического оружия.
Очевидцы сообщают, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие. В мессенджерах и социальных сетях выкладываются видеоролики, на которых отчетливо слышны автоматные очереди.
! !! #KazakhstanProtests###— takkkhmina (@olivka_t_) January 5, 2022
Kazakhstan #Kazakistanpic.twitter.com/cfdlDhhWjx
Жителей Алматы по громкоговорителям призывают покинуть улицы.
По данным местных СМИ, на пересечении улиц Толе би-Ауэзова в Алматы горит магазин "Планета электроники".
В Алматы в ночь на четверг, 6 января, началась антитеррористическая операция. При этом ее активной фазы ночью не предвидится, сообщили "Интерфаксу" в акимате города.
В ведомстве не уточнили, когда именно планируется активная фаза спецоперации. Известно, что антитеррористическая операция в Алматы названа "Во имя Мира".
Между тем в соцсетях распространяется информация, что на утро 6 января в Алматы намечена зачистка города от мародеров и протестующих.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧС в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.