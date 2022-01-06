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Перестрелки на улицах и десятки погибших: последние новости из АТО в Казахстане

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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6 января, 08:55
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Столкновения протестующих с полицейскими и военными продолжаются
В Казахстане началась спецоперация. Фото: коллаж "Сегодня"
В Казахстане началась спецоперация. Фото: коллаж "Сегодня"

Полиция Алматы заявила, что в городе были убиты десятки протестующих, которые штурмовали административные здания.

Об этом сообщает ТАСС.

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"РИА Новости" также со ссылкой на полицию уточняет, что "десятки нападавших были ликвидированы" в ночь на 6 января, когда они пытались захватить здание полиции в Алматы.

Утром 6 января ТАСС и Sputnik Казахстан сообщили, что в центре Алматы сотни военных оцепили площадь Республики, где находились протестующие. Произошла перестрелка, после чего военные сняли оцепление.

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Отметим, МВД Казахстана 5 января сообщило, что в столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников правоохранительных органов и еще 317 были ранены.

Россия готовится отправлять военных в Казахстан

По данным "Базы", авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом привели в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт. Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая сейчас находится в городе Каменск-Шахтинский.

Кроме того, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ приняла решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Миротворцы будут направлены на ограниченный период времени.

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Перестрелки на улицах

В Алмате слышны автоматные очереди, жители в социальных сетях и мессенджерах сообщают о перестрелке с применением автоматического оружия.

Очевидцы сообщают, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие. В мессенджерах и социальных сетях выкладываются видеоролики, на которых отчетливо слышны автоматные очереди.

Жителей Алматы по громкоговорителям призывают покинуть улицы.

По данным местных СМИ, на пересечении улиц Толе би-Ауэзова в Алматы горит магазин "Планета электроники".

В Алматы в ночь на четверг, 6 января, началась антитеррористическая операция. При этом ее активной фазы ночью не предвидится, сообщили "Интерфаксу" в акимате города.

В ведомстве не уточнили, когда именно планируется активная фаза спецоперации. Известно, что антитеррористическая операция в Алматы названа "Во имя Мира".

Между тем в соцсетях распространяется информация, что на утро 6 января в Алматы намечена зачистка города от мародеров и протестующих.

Протесты в Казахстане

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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