В Кыргызстане новый премьер-министр. 10 первых заявлений политика

Его утвердили на должность премьер-министра на внеочередном заседании

На внеочередном заседании парламента Кыргызстана депутаты единогласно утвердили на должность премьер-министра Садыра Жапарова. Сайт "Сегодня" собрал первые громкие заявление новоиспеченного премьера, которого называют ставленником действующей власти.

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1. Утвержденный парламентом премьер-министр предложил провести конституционную реформу и призвал всех политиков попросить прощения у народа за ситуацию в Кыргызстане.

"Все обязательства будут выполнены. Нам необходим социальный рост, нужно поднять авторитет профессий врача и учителя".

2. Он предлагает провести конституционную реформу и поддерживает мажоритарную систему выборов депутатов парламента.

"Надо внести изменения в избирательное законодательство и ввести одномандатный округ и институт курултая. Но это мы решим вместе с вами".

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3. Готов ли премьер-министр работать с президентом Сооронбаем Жээнбековым:

"Я встречался с ним тут (в госрезиденции). Он сказал, что после утверждения состава, структуры и премьер-министра, он напишет заявление об отставке".

4. Назвал Россию самым важным стратегическим партнером.

5. Дата выборов может быть перенесена на более поздний срок.

"Возможно, дата выборов будет перенесена… Народ требует, чтобы выборы были по одномандатной системе, так требует народ".

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6. В автомобиль Алмазбека Атамбаева стреляли его же охранники.

"Это все было по сценарию".

7. Он не намерен преследовать своих оппонентов по политическим мотивам.

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"По политическим мотивам не будет никаких преследований. Я пришел на должность не для того, чтобы обнимать свое кресло. Другое дело, если они замешаны в коррупции. Постараюсь оправдать доверие не только молодежи, но и всего народа".

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8. Пообещал не участвовать в парламентских выборах.

"Если это требование народа, то я не буду участвовать в следующих выборах. Выборы должны быть максимально честными. Мы вместе с вами и другими политическими силами должны решить, по какой системе пройдут следующие выборы. Например, я за сокращение числа нардепов".

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9. Пообещал не преследовать журналистов, которые борются с коррупцией.

"Такая ситуация возникла из-за распространения фейковой информации. Я буду опираться на ваши силы, мне нужна ваша помощь в борьбе с коррупцией".

10. Готов взять всю ответственность за дальнейшую ситуацию.

"Я готов взять ответственность за дальнейшую ситуацию".

Напомним, Садыр Жапаров был освобожден своими сторонниками из заключения 6 октября в ночь штурма Белого дома. Жапаров в своем обращении к парламенту сообщил, что президент страны готов уйти в отставку добровольно.

Ранее мы писали о том, что правительство Кыргызстана отправили в отставку.

А во время очередных протестов в Кыргызстане митингующие разгромили Белый дом.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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