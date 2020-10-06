Захват "Белого дома" и бегство президента. Что происходит в Кыргызстане – одним абзацем

В столице Кыргызстана Бишкеке после оглашения предварительных результатов парламентских выборов 5 октября начались масштабные акции протеста, которые постепенно переросли в стычки с милицией.

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Что происходило ночью 6 октября

После вечерних противостояний протестующие прорвались к президентской резиденции. Но, как оказалось, президент успел покинуть территорию "Белого дома". (К утру в захваченном здании произошел пожар). Спустя час после захвата "Белого дома" стало известно, что бывший президент Алмазбек Атамбаев освобожден из СИЗО (как мы ранее сообщали – бывшего президента Алмазбека Атамбаева приговорили к тюремному сроку). В Сети начали появляться свидетельства зверств силовиков, на одном из видео грузовое авто буквально въезжает в толпу. Подтверждено, что в протестах пострадали более 100 человек, 40 из госпитализированных – силовики. В том числе пострадали как минимум два медика.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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