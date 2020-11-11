Азербайджан поставил Пашиняна на колени – Алиев

После заключения перемирия с Арменией президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил войну в Нагорном Карабахе завершившейся, а свою страну – ее победительницей.

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Об этом, как сообщает Report, он заявил на встрече с военнослужащими в госпитале, где они проходят лечение.

"Отечественная война окончена. Азербайджан одержал блестящую победу в этой войне, наши земли были освобождены", – сказал Алиев.

Президент поблагодарил военных за проявленное мужество во время военных действий на территории Карабаха, а также похвастался достижениями Баку.

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"И на поле боя, и за столом переговоров мы смогли добиться того, чего хотели", – отметил глава государства, напомнив о том, что под контроль Азербайджана перешли ряд важных населенных пунктов, которыми ранее управляла Армения.

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Кроме того, Алиев обвинил Ереван в уничтожении культурного наследия азербайджанцев в Карабахе, а также 90% инфраструктуры – жилых домов, школ, больниц, общественных построек, исторических памятников и могил.

"Противник совершил военное преступление и уже получил указание рассчитать и зафиксировать ущерб. Группы уже собраны, будут приглашены международные эксперты. При участии международных экспертов будет подсчитан материальный и моральный ущерб от всех обломков, и мы привлечем врага к международным судам, он выплатит компенсацию и ответит за содеянное", – заверил Ильхам Алиев.

Кроме того, он назвал условия мирного договора унизительными для Армении, поскольку ей придется передать Азербайджану три подконтрольных ей района и вывести из них свои войска.

"Пашинян уже достаточно унижен, наказан за свои безобразные поступки, преклонив колени и приняв все мои условия", – резюмировал азербайджанский президент.

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Напомним, что перемирие в Нагорном Карабахе в Ереване восприняли очень остро. Участники многочисленных демонстраций устроили погром в администрации премьера, избили спикера парламента и требуют отставки Никола Пашиняна.

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