Поддержка США, теракт в Израиле и месть Эрдогана – последние новости о конфликте в секторе Газа

На Ближнем Востоке продолжается война – журналисты "Сегодня" рассказывают о главных событиях

Коллаж "Сегодня"

На Ближнем Востоке продолжается масштабный конфликт между войсками Израиля и боевиками движения ХАМАС. Журналисты "Сегодня" рассказывают о главных событиях дня.

Теракт в Изариле

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Военнослужащие израильской армии заявили, что в городе Хеврон террорист открыл огонь по солдатам, а после бросил в них самодельное взрывное устройство. В результате преступника нейтрализовали, никто из военных не пострадал.

Ракетные обстрелы из сектора Газа

За прошедшую ночь боевики ХАМАС выпустили около 90 ракет в сторону Израиля. Большинство из них система "Железный купол" смогла перехватить. Информации о пострадавших пока нет.

Армия Израиля поразила пять домов командиров ХАМАС

Военные нанесли удары по пяти домам командиров движения ХАМАС в секторе Газа. Как отмечает израильская армия, эти локации боевики использовали в террористических целях.

Кроме этого, ЦАХАЛ поразил несколько пусковых ракетных площадок на территории анклава, а также команду операторов противотанковых ракет.

ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа. Источник: Twitter.com/IAFsite

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"Террористическая организация ХАМАС вновь открыто демонстрирует, что намеренно размещает военные цели посреди густонаселенных гражданских районов в секторе Газа. Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить ущерб мирным жителям во время своей оперативной деятельности", – отметили в пресс-службе.

В ООН предупреждают о неконтролируемых последствиях

На фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил об опасности "неконтролируемых последствий" кризиса для всего региона.

"Необходимо немедленно остановить этот бессмысленный круговорот кровопролития, террора и разрушения", – сказал он, открывая чрезвычайное заседание Совета Безопасности.

Генсек также раскритиковал Израиль из-за ракетного удара по высотному зданию в секторе Газа, в котором располагались офисы нескольких международных СМИ.

Байден стал на сторону Израиля

Президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил необходимость перемирия между сторонами конфликта.

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После телефонного звонка издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США не назвала конкретных сроков для окончания операции Израиля против ХАМАС, однако предупредила, что ее возможности по сдерживанию международного давления уменьшаются.

Кроме того, Штаты в третий раз заблокировали резолюцию ООН, требующую уступок с обеих сторон.

Чего хочет ХАМАС?

Израильский журналист Аншель Пфеффер в колонке для газеты Times выразил мнение, что ХАМАС начал обстрел территории Израиля из-за тяжелого финансового положения – пожертвования в Европе стало собирать сложнее, а арабские страны практически прекратили финансовую поддержку (за исключением Катара).

В этих обстоятельствах движению остается делать ставку на Иран, отношения с которым были осложнены из-за разных позиций по гражданской войне в Сирии. Эскалация конфликта с Израилем – весомая заявка на поддержку из Тегерана, считает журналист.

Ливан атакует

Военные заявили, что со стороны Ливана в направлении северного Израиля было выпущено шесть ракет, которые так и не пересекли границу. В ответ артиллерийские силы Израиля обстреляли источники запусков на ливанской территории.

Израиль уничтожил подводный дрон ХАМАС

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Армия обороны опубликовала видео удара по автономному подводному аппарату в северной части сектора Газа. Согласно заявлению, это предотвратило очевидную попытку теракта с моря.

Подводный дрон был доставлен на побережье северной части сектора Газы и, по всей видимости, должен был использоваться для нападения на ВМС Израиля. В результате удара с воздуха и с моря уничтожен сам аппарат и автомобиль, который доставил его на берег.

Израиль нанес удар по Палестине. Источник: youtube.com/channel/UCBD

Эрдоган хочет отомстить Израилю и проклинает Австрию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке заявил, что мировое сообщество должно "преподать урок" Израилю из-за атак на Палестину.

"Я отметил, что Турция наиболее жестко реагирует на нападения Израиля на Палестину и продолжает это делать, а также подчеркнул, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений", — сказал он.

Кроме того, турецкий лидер в ходе своего выступления в Анкаре резко раскритиковал решение Австрии поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля.

"Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства – значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев".