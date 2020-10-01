Президент Армении предупредил, что Кавказ может стать новой Сирией

Международное сообщество должно вмешаться в конфликт

Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах может превратить Кавказ в новую Сирию. Международное сообщество должно вмешаться, чтобы этого не допустить.

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Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян, передает CNBC.

Если конфликт не урегулировать, он может стать "огромной проблемой", предупредил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, только если армия Армении уйдет из региона. Это главное условие для обеспечения мира.

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Как известно, Турция заявила, что готова помочь Азербайджану в войне за Нагорный Карабах.

Армения заявила, что может позвать на помощь союзников по ОДКБ, в частности Россию.

На территории этой страны находится российская военная база.

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