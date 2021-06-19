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Принудительная посадка Ryanair. Лукашенко высказался о закрытом авиасообщении Украины с Беларусью

19 июня 2021 18:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Непризнанный президент заявил, что республика в ответ на закрытое Украиной авиасообщение не будет принимать украинские самолеты

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в детскую больницу в Минске заявил, что после закрытого авиасообщения Украины с Беларусью, республика не будет принимать украинские самолеты. Евросоюз и Украина остановили авиасообщение после принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске.

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Об этом сообщает Тelegram канал "Пул первого", близкий к окружению Лукашенко.

"Вы видите, как гадко поступила Украины. Мы здесь спасаем их людей, и будем спасать, люди ни в чем не виноваты. Они закрыли нам пролет. Нам приходится минут 40-45 делать круг, облетая их, чтобы попасть в Турцию и дальше, в Египет", – сказал он.

По словам Лукашенко, другие авиакомпании, турецкие, пока напрямую летают над Украиной и Беларусью, но сейчас идут переговоры.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины просто не будем принимать самолеты", – сказал Лукашенко.

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Он уверен, что условия для самолетов "Белавиа" должны быть равными.

"Если мы летим по этому пути, то мы заставим и других летать по этому пути к нам в Беларусь", – заявил непризнанный лидер Беларуси.

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Напомним, что 23 мая белорусские спецслужбы при помощи боевого истребителя МиГ-29 вынудили приземлиться в минском аэропорту самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, и задержали двух пассажиров – бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС включит в "черный список" чиновников из министерств обороны и транспорта Беларуси, ВВС, Минского аэропорта и гражданской авиации.

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При этом Минск всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями:

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

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