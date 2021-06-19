Примусова посадка Ryanair. Лукашенко висловився про закрите авіасполучення України з Білоруссю

Невизнаний президент заявив, що республіка у відповідь на закрите Україною авіасполучення не прийматиме українські літаки

Фото: колаж "Сегодня"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту в дитячу лікарню в Мінську заявив, що після закритого авіасполучення України з Білоруссю, республіка не прийматиме українські літаки. Євросоюз і Україна зупинили авіасполучення після примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську.

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Про це повідомляє Тelegram канал "Пул першого", близький до оточення Лукашенка.

"Ви бачите, як гидко вчинила України. Ми тут рятуємо їх людей, і будемо рятувати, люди ні в чому не винні. Вони закрили нам проліт. Нам доводиться хвилин 40-45 робити коло, облітаючи їх, щоб потрапити до Туреччини і далі, до Єгипту", – сказав він.

За словами Лукашенка, інші авіакомпанії, турецькі, поки безпосередньо літають над Україною і Білоруссю, але зараз йдуть переговори.

"Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України просто не будемо приймати літаки", – сказав Лукашенко.

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Він впевнений, що умови для літаків "Бєлавіа" повинні бути рівними.

"Якщо ми летимо цим шляхом, то ми змусимо і інших літати цим шляхом до нас в Білорусь", – заявив невизнаний лідер Білорусі.

Нагадаємо, що 23 травня білоруські спецслужби за допомогою бойового винищувача МіГ-29 змусили приземлитися в мінському аеропорту літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, і затримали двох пасажирів – колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину-росіянку Софію Сапегу.

Раніше ЗМІ повідомили, що ЄС включить в "чорний список" чиновників з міністерств оборони і транспорту Білорусі, ВВС, Мінського аеропорту і цивільної авіації.

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При цьому Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими:

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