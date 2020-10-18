Протесты в Беларуси: силовики задерживают протестующих, слышны взрывы и стрельба

Уже более 50 задержанных по всей стране

На улицы Беларуси в разных городах 18 октября вышли тысячи протестующих. В Минске во время "Партизанского марша" произошли стычки между силовиками и учасниками акций. Правоохранители применили спецсредства.

По данным Onliner, в районе станции метро "Автозаводская" был слышен сильный взрыв. После этого колонна протестующих развернулась и пошла в сторону универмага "Беларусь".

Минск – столкновения / Фото: Onliner

Также сообщается, что произошли столкновения между силовиками и протестующими. В силовиков полетели камни. В свою очередь правоохранители несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями.

Минск – задержания / Фото: Onliner

Известно, что были слышны хлопки, похожие на взрывы, а также несколько выстрелов на Партизанском проспекте.

Минск – столкновения / Фото: Onliner

По информации телеканала Белсат, возле универмага "Беларусь" силовики бросали в толпу протестующих предметы, похожие на светошумовые гранаты, которые взрывались.

Минск – задержания / Фото: Onliner

Издание Наша Ніва пишет, что силовики бросали пиротехнические средства в митингующих, когда отъезжали автобусами от универмага.

В свою очередь TUT.by показал, как выглядели взрывы возле универмага "Беларусь".

Взрыв в Минске Видео: tut.by

Сообщается, что уже более 50 задержанных в Минске и других городах Беларуси в ходе многотысячных акций протеста.

В 17:20 открыли все станции метро в Минске.

Напомним, в столице Беларуси в субботу, 17 октября, прошел традиционный протестный женский марш, а также студенческий "Марш молодости". В результате задержали 30 протестующих.

В свою очередь 18 октября в Минске перед протестами на улицы стянули военную технику.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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