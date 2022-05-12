Путин должен смириться с тем, что проиграет – министр обороны Великобритании

Бен Уоллес отметил, что военные силы России истощены

Министр обороны Великобритании заявил, что российские войска изо всех сил пытаются набрать обороты в новом наступлении на востоке Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президенту России Владимиру Путину придется столкнуться с реальностью того, что его вторжение в Украину потерпело неудачу и что его страна выйдет из войны ослабленной.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет NBC News.

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"Путин должен смириться"

По словам Бена Уоллеса, российские войска изо всех сил пытаются набрать обороты в новом наступлении на востоке Украины, но их силы истощены, а экономика РФ шатается из-за международных санкций.

"Он (Путин – ред.) должен смириться с тем, что в конечном счете проиграет. Так что, что бы ни случилось в Украине, давайте считать, что России сейчас меньше, чем до этого вторжения", – сказал он.

По словам Уоллеса, в Донбассе, где Кремль объявил о крупном наступлении, российские силы продолжают полагаться на устаревшую тактику. Он заявил, что россияне используют тяжелые, часто неточные бомбардировки в сочетании с нескоординированными действиями наземных войск.

"Они совершают много ошибок, но их ответ – больше шквала, больше жестокости и больше пушечного мяса", – сказал Уоллес.

Министр также заявил, что политика Великобритании заключается в том, чтобы обеспечить поражение России в Украине:

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"Путину нужно потерпеть неудачу в Украине. Последствия его успеха будут волной, которая будет ощущаться во всем мире".

Напомним, Великобритания объявила новый пакет санкций против России и Беларуси на 1,7 млрд фунтов стерлингов, который касается торговли. Все для того, чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину финансировать свои военные усилия.

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