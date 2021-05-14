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Перемирия не будет. Израиль дал по ХАМАС ракетный залп (видео)

14 мая, 22:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Израильские военные продолжают беспощадно бомбить палестинских боевиков – от перемирия страна отказалась

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Израиль совершил самую масштабную атаку на ХАМАС с начала нового конфликта с Палестиной – за 40 минут в сектор Газа попали полторы сотни ракет.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Яна Лукьянец.

В результате удара были уничтожены несколько пунктов базирования террористов, но останавливаться на этом Тель-Авив не собирается – идут разговоры о наземном наступлении.

Видео: Сегодня

По данным израильской армии, с начала суток палестинские террористы выпустили из Газы около 140 ракет.

Тем временем в ООН призывают уладить вопрос мирно. Организация готова созвать встречу "ближневосточного квартета", в который, помимо ООН входят Евросоюз, Россия и США.

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По данным The Times of Israel, председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль уже тоже заявил о том, что группировка готова к перемирию.

Однако Израиль от таких предложений категорически отказывается – предложение Египта прекратить огонь тоже не восприняли.

Напомним, что с 11 мая Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.

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