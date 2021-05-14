Перемир'я не буде. Ізраїль дав по ХАМАС ракетний залп (відео)

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Ізраїль здійснив наймасштабнішу атаку на ХАМАС з початку нового конфлікту з Палестиною – за 40 хвилин в сектор Газа потрапили півтори сотні ракет.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Яна Лук'янець.

В результаті удару було знищено декілька пунктів базування терористів, але зупинятися на цьому Тель-Авів не збирається – точаться розмови про наземному настанні.

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За даними ізраїльської армії, з початку доби палестинські терористи випустили з Гази близько 140 ракет.

Тим часом в ООН закликають врегулювати питання мирно. Організація готова скликати зустріч "близькосхідного квартету", до якого, крім ООН, входять Євросоюз, Росія і США.

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За даними The Times of Israel, очільник політбюро ХАМАС Халед Машааль вже теж заявив про те, що угруповання готове до перемир'я.

Однак Ізраїль від таких пропозицій категорично відмовляється – пропозицію Єгипту припинити вогонь теж не сприйняв.

Нагадаємо, що з 11 травня Ізраїль і сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв йде на десятки, сотні осіб поранено. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ і мобілізував тисячі резервістів.