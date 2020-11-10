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С файерами и песнями: в Баку отмечают прекращение войны в Нагорном Карабахе (видео)

10 ноября, 06:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Азербайджане жители массово выходят на улицы

Почти сразу после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подписании соглашения с Арменией и Россией о прекращении огня в Нагорном Карабахе, жители начали выходить на улицы, чтобы отпраздновать перемирие.

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Люди запускали фейерверки, жгли файеры, пели песни и танцевали.

Видео празднования появилось в Сети.

Видео: Гуляния в Баку/Раньше всех. Ну почти.

К слову, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что другого выхода, кроме как подписать заявление по Нагорному Карабаху с Россией и Азербайджаном, у него не было.

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Также мы писали о том, что в Армении демонстранты, недовольные решением премьер-министра Никола Пашиняна, пришли к нему домой.

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К слову, в Ереване у парламента Армении протестующие избили его спикера Арарата Мирзояна после стычки с его охранниками.

Ранее сообщалось, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Баку нагорный карабах
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