С файерами и песнями: в Баку отмечают прекращение войны в Нагорном Карабахе (видео)

Почти сразу после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подписании соглашения с Арменией и Россией о прекращении огня в Нагорном Карабахе, жители начали выходить на улицы, чтобы отпраздновать перемирие.
Люди запускали фейерверки, жгли файеры, пели песни и танцевали.
Видео празднования появилось в Сети.
К слову, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что другого выхода, кроме как подписать заявление по Нагорному Карабаху с Россией и Азербайджаном, у него не было.
Также мы писали о том, что в Армении демонстранты, недовольные решением премьер-министра Никола Пашиняна, пришли к нему домой.
К слову, в Ереване у парламента Армении протестующие избили его спикера Арарата Мирзояна после стычки с его охранниками.
Ранее сообщалось, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
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