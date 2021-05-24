Українська
$ 27,46
33,48
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Шокирующий акт. Госсекретарь США о задержании Протасевича в Минске

24 мая, 11:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Энтони Блинкен требует от властей Беларуси немедленно освободить журналиста Романа Протасевича

Блинкен прокомментировал задержание Протасевича

Блинкен прокомментировал задержание Протасевича

Соединенные Штаты решительно осуждают принудительную посадку пассажирского самолета в аэропорту Минска и арест журналиста Романа Протасевича, который находился на борту. Вашингтон требует немедленно освободить активиста.

Реклама

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США", – говорится в заявлении.

По словам Блинкена, первоначальные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования.

Читайте также: "Ваш мир уже принадлежит Путину" – эмоциональная реакция соцсетей на Беларусь

В тренде
Задержание Романа Протасевича в Минске: все подробности (обновляется)
Самолет экстренно посадиил в Минске для задержания Протасевича. Коллаж "Сегодня"
В тренде
Разговор пилотов самолета Ryanair с диспетчерами – опубликован фрагмент диалога (видео)
Задержанный в Минске самолет Ryanair. Фото TUT.BY
В тренде
"Мне грозит смертная казнь": пассажиры самолета рассказали, как задерживали Протасевича (фото)
Пассажиры задержанного самолета в аэропорту Минска
Реклама

"Мы тесно координируем нашу реакцию с нашими партнерами, включая ЕС, а также официальных лиц Литвы и Греции. Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была основана на ложных предлогах, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий", - заявил госсекретарь.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

К слову, в Киеве на выходных прошли акции в поддержку Протасевича.

Акция в поддержку Протасевича в Киеве. Видео hromadske

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировали
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировалиДругие страны
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работе
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работеДругие страны
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система "Железный купол"Другие страны
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять