В Афганистане талибы публично казнили четырех человек

Казненных обвиняли в похищении людей

Боевики движения "Талибан" казнили 4 человек/Фото: Коллаж: Сегодня

В провинции Герат боевики "Талибана", которые собираются вернуть казни на стадионе, публично казнили четырех жителей Афганистана. Их обвинили в похищении людей.

Об этом сообщает Aamaj News.

Детали казни

Четырех мужчин повесили с помощью подъемного крана. Это все происходило на глазах у многих людей. Как рассказал губернатор Герата Маулви Шир Ахмад Аммар, казненные похитили местного бизнесмена и его сына. Кроме этого, они убили четырех боевиков "Талибана" и ранили члена талибов после столкновения в 14-м районе города Герат.

Что известно о ситуации в Афганистане

Боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей Афганистана.

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