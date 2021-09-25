В Афганістані таліби публічно стратили чотирьох осіб

У провінції Герат бойовики "Талібану", які збираються повернути страту на стадіоні, публічно стратили чотирьох жителів Афганістану. Їх звинуватили у викраденні людей.
Про це повідомляє Aamaj News.
Деталі страти
Чотирьох чоловіків повісили за допомогою підйомного крана. Це все відбувалося на очах у багатьох людей. Як розповів губернатор Герата Маулві Шир Ахмад Аммар, страчені викрали місцевого бізнесмена і його сина. Крім цього, вони вбили чотирьох бойовиків "Талібану" і поранили члена талібів після зіткнення в 14-му районі міста Герат.
Що відомо про ситуацію в Афганістані
- Бойовики "Талібану" 15 серпня увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над столицею Афганістану.
- Президент країни Ашраф Гані покинув країну, щоб не допустити кровопролиття.
- Україна та інші країни евакуюють своїх громадян з Афганістану.
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