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В Афганістані таліби публічно стратили чотирьох осіб

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
25 вересня, 20:02
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Страчених звинувачували у викраденні людей
Бойовики руху "Талібан" стратили 4 осіб/Фото: Колаж: Сьогодні
Бойовики руху "Талібан" стратили 4 осіб/Фото: Колаж: Сьогодні

У провінції Герат бойовики "Талібану", які збираються повернути страту на стадіоні, публічно стратили чотирьох жителів Афганістану. Їх звинуватили у викраденні людей.

Про це повідомляє Aamaj News.

Деталі страти

Чотирьох чоловіків повісили за допомогою підйомного крана. Це все відбувалося на очах у багатьох людей. Як розповів губернатор Герата Маулві Шир Ахмад Аммар, страчені викрали місцевого бізнесмена і його сина. Крім цього, вони вбили чотирьох бойовиків "Талібану" і поранили члена талібів після зіткнення в 14-му районі міста Герат.

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