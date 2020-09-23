У Путина отреагировали на тайную инаугурацию Лукашенко

В Кремле не знают, собирается ли Владимир Путин поздравлять своего белорусского коллегу

Руководству России не было известно о подготовке инаугурации Александра Лукашенко в Беларуси, которая внезапно для всех состоялась 23 сентября в Минске.

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Об этом, как сообщает РБК, после мероприятия сообщил журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я лично не располагал такой информацией", — сказал он.

На вопрос, поступало ли в Кремль приглашение посетить церемонию, Песков прямого ответа не дал, однако отметил, что протокол этого мероприятия не предполагает присутствия иностранных лидеров.

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Кроме того, кремлевский спикер заверил, что ему неизвестно, планирует ли Путин поздравлять своего коллегу со вступлением в должность.

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Также Песков отказался комментировать своевременность проведения церемонии.

"Это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства", – резюмировал он.

Напомним, что Лукашенко инаугурировали на фоне продолжающихся антиправительственных протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа из-за массовых фальсификаций. О чем в своей речи заявил глава государства после принесения присяги, читайте на сайте "Сегодня".

А вот в Координационном совете белорусской оппозиции официальную торжественную церемонию сравнили с "воровской сходкой".

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