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3 года за Лукашенко. Украинец, чья вина так и не доказана, получил в Беларуси срок после 7 месяцев в СИЗО

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
21 сентября, 00:16
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В украинском МИД подчеркнули, что достоверных доказательств вины украинца в суде не предоставили
​Суд в Беларуси приговорил украинца Михаила Ференца к трем годам лишения свободы. Коллаж "Сегодня"
​Суд в Беларуси приговорил украинца Михаила Ференца к трем годам лишения свободы. Коллаж "Сегодня"

Суд в Беларуси приговорил украинца Михаила Ференца к трем годам лишения свободы, Министерство иностранных дел Украины призывает немедленно его освободить.

​Заявление опубликовано на сайте МИД.

Что произошло

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Суд в Минске 20 сентября приговорил украинца к трем годам тюрьмы из-за якобы участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленного повреждения имущества. Ференец пробыл в белорусском СИЗО уже семь месяцев, которые не засчитали в срок заключения.

Киев назвал приговор противоправным

В украинском МИД подчеркнули, что достоверных доказательств вины украинца в суде не предоставили, сам он не признает вину и собирается подать апелляцию через адвоката. Правозащитный центр Вясна признал Михаила Ференца политзаключенным. В МИД заявили, что дело Ференца является политически мотивированным, и это "очередное проявление антиукраинских действий" Минска.

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"Дело Михаила Ференца – это очередной пример белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси", – добавили в МИД, требуя немедленного освобождения украинца.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка. Позже его и девушку перевели из СИЗО под домашний арест.

Ранее "Сегодня" сообщал, что дело о гибели белорусского активиста Виталия Шишова находится на контроле у Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, по словам которого, если станет известно об участии иностранных спецслужб в организации преступления, со стороны главы государства последует незамедлительная реакция.

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