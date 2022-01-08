В Эфиопии от авиаудара по лагерю для беженцев погибли более 50 человек

Война в регионе идет с ноября 2020 года

В лагере было много женщин, детей и пожилых людей. Коллаж "Сегодня"

В эфиопском регионе Тиграй в результате авиаудара в лагере для перемещенных лиц погибли 56 человек. Еще 30, в том числе и дети, получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Реклама

Подробности

В регионе уже 14 месяцев идет противостояние с повстанческими силами.

"Мне рассказали, что бомбы упали около полуночи. Было очень темно, и никто не мог убежать", – заявили журналистам сотрудники гуманитарной миссии.

Они также добавили, что в лагере было много женщин, детей и пожилых людей.

Реклама

СМИ отмечает, что количество жертв подтвердили и в местной администрации повстанцев. Сообщается, что представитель эфиопской армии полковник Гетнет Адане и педставитель правительства Легессе Тулу не прокомментировали этот инцидент журналистам. Ранее правительство отрицало какие-либо жертвы среди гражданских в результате боевых действий против повстанцев из Тиграя.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по позициям военных и складам оружия на востоке Сирии. Тогда погибли не менее 40 человек – девять сирийских солдат и 31 военный из других стран.

С 11 мая Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.

Реклама

Мы также писали, что: