В Ефіопії від авіаудару по табору для біженців загинуло понад 50 людина

Війна в регіоні триває з листопада 2020 року

У таборі було багато жінок, дітей та людей похилого віку. Колаж "Сьогодні"

В ефіопському регіоні Тиграй внаслідок авіаудару в таборі для переміщених осіб загинули 56 людина. Ще 30, у тому числі й діти, зазнали поранень.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на очевидців.

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У регіоні вже 14 місяців йде протистояння із повстанськими силами.

"Мені розповіли, що бомби впали близько півночі. Було дуже темно і ніхто не міг втекти", – заявили журналістам співробітники гуманітарної місії.

Вони також додали, що в таборі було багато жінок, дітей та людей похилого віку.

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ЗМІ зазначає, що кількість жертв підтвердили і у місцевій адміністрації повстанців. Повідомляється, що представник ефіопської армії полковник Гетнет Адане та педставитель уряду Легессе Тулу не прокоментували цей інцидент журналістам. Раніше уряд заперечував якісь жертви серед цивільних внаслідок бойових дій проти повстанців із Тигру.

Нагадаємо, Ізраїль завдав авіаударів за позиціями військових та складами зброї на сході Сирії. Тоді загинули щонайменше 40 людина – дев'ять сирійських солдатів та 31 військовий з інших країн.

З 11 травня Ізраїль та сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв іде на десятки, сотні людина поранено. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ та мобілізував тисячі резервістів.

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