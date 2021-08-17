Відмовилася готувати бойовикам. Таліби жорстоко розправилися з жінкою в Афганістані

Таліби заперечують, що побили матір чотирьох дітей і кинули гранату в її будинок, але сусіди спростовують їхні слова і бояться відкату в минуле

Бойовики "Талібану" підірвали будинок місцевої жительки / колаж "Сьогодні"

В Афганістані в невеличкому селі в північній провінції Фарьяб бойовики руху "Талібан" жорстоко розправилися з матір'ю чотирьох дітей, яка відмовилася готувати для них їжу. Жінку спочатку побили, а потім кинули гранату в її будинок.

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Про інцидент, що стався 12 липня, розповіла дочка загиблої, передає CNN.

Дочка 45-річної Наджі, 25-річна Маніже, повідомила, що бойовики приходили до її матерів не вперше, до цього їй доводилося готувати на понад десяток талібів протягом трьох днів, але в день загибелі вона відмовила.

"Моя мама сказала їм: "Я бідна, як я можу приготувати для вас?" – розповідає дівчина.

Після цього таліби почали бити жінку, вона втратила свідомість, а її добивали автоматами.

Маніже просила бойовиків припинити, а вони після побиття кинули гранату в сусідню кімнату і втекли. Мати чотирьох дітей померла від побоїв.

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Таліби заперечують вбивство жінки в провінції Фарьяб, але їхні слова спростовують свідки і місцеві офіційні особи, які підтвердили смерть 45-річної жінки та підпал її будинку.

Сусідка загиблої розповіла, що багато жінок у їхньому селі – вдови афганських солдатів. Вони заробляють на життя продажем молока, але таліби, за її словами, "цього не допустять".

"У нас в будинку немає чоловіків, що нам робити? Ми хочемо шкіл, клінік і свободи, як у інших жінок, чоловіків – інших людей", – сказала співрозмовниця.

Нагадаємо, після того, як США почали виведення військ з Афганістану рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці понад 20 провінцій країни. А днями таліби увійшли в Кабул, який покинув президент країни.

Десятки тисяч афганців залишили свої домівки. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі .

Зазначимо, коли таліби захопили Кабул в 1996 році, вони ввели суворі правила, засновані на законах шаріату. Жінкам доводилося носити паранджу, їм не дозволялося навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу. Телебачення, музика і неісламські свята також були під забороною.

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Нагадаємо, зараз 120 українців намагаються покинути Афганістан. Однак, евакуація почнеться тільки тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови.