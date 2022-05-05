В МИД Канады подтвердили, что вернут посольство в Украину

Посол Канады в Украине Лариса Галадза в скором времени вернется из Польши в Украину.
Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает "Укринформ".
"Наша цель – восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и находится на юге Польши, вернется", – сказала Жоли.
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Однако она не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.
Ситуация с дипломатами
- 16 апреля министерство иностранных дел Италии сообщило о возобновлении работы посольства в Украине.
- 15 апреля стало известно, что посольство Франции в Украине, переехавшее во Львов месяц назад из-за российского вторжения, вернется в Киев.
- Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
- Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
- Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
- Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
- Несмотря на начавшуюся войну, украинскую столицу не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.
- 9 апреля стало известно, что из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.
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